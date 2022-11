Vijftien jaar cel en tbs met dwang voor Friese ‘Tindermoord’

Henk verloor in één klap zijn vrouw, zoon, schoondoch­ter en kleindoch­ter bij verkeers­dra­ma: ‘Afschuwe­lijk’

Henk Klein verloor bij het verkeersdrama in Zuidzijde zijn vrouw Joke (75), zoon Pieter-Joost (41), schoondochter Diana (28) en kleindochter Karolina. Dominee Kees Budding was en is de pastorale steun en toeverlaat voor hem. Samen met collega Jonathan ten Brinke bood hij Klein - en de naaste familie - met de Bijbel in de hand troost, waar onpeilbaar verdriet en onmetelijke verslagenheid heersten.

9 november