Vijftien jaar na de moord op Van Gogh is de herdenking vooral een anti-islam protest

Duizenden leerkrach­ten spreken al ‘veto’ uit over onderwijs­deal van 460 miljoen euro

17:43 Uit een poll op de Facebookpagina van lerarengroep PO in Actie blijkt hoe massaal het protest van leerkrachten is tegen de gesloten deal tussen het ministerie van Onderwijs, de onderwijsbonden en schoolbesturen. In enkele uren tijd hebben al meer dan negenduizend leraren ‘hun veto’ over het akkoord uitgesproken.