Vijftien jaar na moord Theo van Gogh: zo is het nu met Mohammed B.

Het ouderlijk huis waarin Mohammed opgroeide bestaat niet meer. Stadsvernieuwing heeft hier een compleet nieuwe straat uit de grond gestampt. Zelfs zijn huisnummer is verdwenen – gek genoeg zijn hier alleen maar even nummers te vinden. En eigenlijk is het overal waar B. was zoals hier. In de moskee die hij als kind bezocht wordt zijn naam niet herkend. In de buurt waar hij op zichzelf ging wonen, worden deuren al dichtgesmeten voor ze eenmaal open zijn.



Oud-politieman Hoessain, die B. kent van toen hij nog op vrije voeten was, zegt dat nergens meer over B. wordt gesproken. Dat terwijl zijn naam eind 2004 nog door iedereen werd genoemd, in ongeloof en afgrijzen. Mohammed B., dat was de jongeman die midden op straat cineast Theo van Gogh doodde, een brief op zijn lichaam spieste, een gruweldaad die zo onnederlands leek, maar toch hier kon gebeuren, gewoon in Amsterdam. Eén van de voornaamste leden van een terroristische organisatie ook: de Hofstadgroep.