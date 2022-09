Vincent is eindelijk verlost na vier jaar malaise en dit blijkt de bron: ‘Wat heb ik een pijn gehad’

Reportage Syriërs in wanhoop over gezinshere­ni­ging: ‘Mijn moeder vraagt iedere keer wanneer ze mag komen’

Om de asielcrisis te beteugelen zet het kabinet gezinshereniging tijdelijk stop. Die Haagse beslissing leidt tot wanhoop in tientallen azc’s én in Syrië. Achtergebleven gezinnen moeten nu nog langer wachten. ,,We zijn hier als vrouwen alleen tussen de vechtende milities.”

17:00