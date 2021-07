Vinvis leefde nog bij aanvaring schip in Terneuzen

,,In de slokdarm van de vinvis vonden we onverteerd voedsel, een soort planktonkreeftjes, kril noemen we dat‘’, zegt Lonneke IJsseldijk, bioloog bij de Universiteit Utrecht. ,,Dat de kril niet in de maag van de vinvis terecht is gekomen, geeft aan dat deze waarschijnlijk vlak voor of tijdens het overlijden is opgegeten. Dat wijst erop dat de vinvis waarschijnlijk niet ziek was.‘’

De gewone vinvis werd aangetroffen op de bulb van het schip, dit is het onderste gedeelte van de boeg. Op de plek waar de vinvis in contact is gekomen met het schip, vonden de onderzoekers een grote onderhuidse bloeding. ,,Dat is een teken dat de vinvis nog leefde, toen die in contact kwam met het schip‘’, aldus IJsseldijk.

De gewone vinvis is een beschermde diersoort. Volgens IJsseldijk vormt de scheepvaart een van de grootste bedreigingen voor het dier.

Ondertussen wordt de vinvis onder grote publieke belangstelling op de kade met scherpe messen in stukken gesneden. Een graafmachine tilt stukken vlees op of deponeert organen op de kade.

Schedel

Volledig scherm De onderkaak van de vinvis wordt van vlees ontdaan. © Anne Hana ,,Het blijft bijzonder als we met het snijteam aan de slag moeten”, zegt Pepijn Kamminga van het Leidse museum en onderzoekscentrum Naturalis. ,,Eerder dit jaar een potvis op Vlieland en nu de vinvis in Terneuzen. De schedel gaat naar onze collectie voor onderzoek.”

De vinvis die afgelopen weekend op de boeg van een schip in de sluizen van Terneuzen terechtkwam, is volgens Kamminga - collectiebeheerder zoogdieren bij Naturalis - niet het allergrootste exemplaar. ,,De gewone vinvis is de een na grootste soort die er is. De grootsten kunnen 27 meter lang worden. De blauwe vinvis wordt nog groter.”

Alcohol

Willem van der Heiden uit Terneuzen maakt foto’s vanachter de hekken. Hij wil graag een stukje walvis bemachtigen voor zijn collectie. ,,Gewoon een klein stukje, maakt niet uit wat. Dan bewaar ik dat in alcohol.”

Quote De vinvis is een beschermde soort en zelfs het in het bezit hebben van de kleinste stukjes is illegaal, tenzij je er de papieren voor hebt Lonneke IJsseldijk, Hoofdonderzoeker universiteit van Utrecht

Volledig scherm Een graafmachine is in de weer met de darmen van de vinvis. © Anne Hana Heel vreemd is Van der Heidens verzoek niet. ,,Dat soort vragen krijgen we eigenlijk elke keer wel”, zegt Lonneke IJsseldijk, hoofdonderzoeker namens faculteit Diergeneeskunde van de universiteit van Utrecht. ,,Heel vaak willen mensen een stukje hebben. De vinvis is een beschermde soort en zelfs het in het bezit hebben van de kleinste stukjes is illegaal, tenzij je er de papieren voor hebt.”

Volledig scherm Een van de mensen van de universiteit van Utrecht neemt monsters van de nier van de vinvis. © Anne Hana