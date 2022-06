Viroloog Koopmans mag niet naar festival Oerol: 'Veiligheid niet gegarandeerd’

,,In overleg met de politie hebben wij besloten dat het niet verstandig is voor haar om naar Terschelling te komen”, stelt een woordvoerder van de omroep. ,,We zouden haar veiligheid niet 100 procent kunnen garanderen.” Volgens de omroep is het besluit genomen in samenspraak met Koopmans. Over de aard van de dreiging kan AvroTros geen mededelingen doen. Ook het festival Oerol zelf geeft geen toelichting.