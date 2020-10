Viroloog Osterhaus noemt stijging ‘heel zorgwekkend’: ‘Je zou al een daling verwachten’

Drie verdachten vast voor mislukte liquidatie in bloedige onderwe­reld­ve­te

6 oktober De politie heeft drie ‘spotters’ aangehouden voor het observeren van een Montenegrijnse crimineel opdat die in oktober 2019 kon worden geliquideerd in een pizzeria in Amsterdam-West. Dat meldt Het Parool. Jovan Durovic overleefde met schotwonden in zijn buik maar restauranteigenaar Goran Savic werd gedood.