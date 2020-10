Viroloog over uitblijven strengere maatregelen: ‘De kraan moet dicht, zo simpel is het’

analyse Stijgend aantal besmettin­gen plaatst kabinet voor dilemma

23 oktober Het is maar een getal, maar symbolisch is het wel. Ondanks een dubbel maatregelenpakket, waarvan het eerste op 28 september en het tweede op 14 oktober inging, is het Nederland niet gelukt het aantal besmettingen per dag onder de 10.000 te houden. Het is koren op de molen van de voorstanders van een strenge lockdown, en het plaatst het kabinet voor een groot dilemma.