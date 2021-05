Virusexperts waarschuwen: Niet denken dat we klaar zijn omdat ziekenhuiscijfers dalen

In Amsterdam doodgesto­ken Roy (64) had zijn leven net op de rails: 'Het was hem niet gegund’

26 mei De Molukse Amsterdammer Roy Titawanno (64) was de laatste jaren net in rustig vaarwater gekomen. De moeilijke start van zijn leven maakte langzaam plaats voor een familieleven. Op vrijdag 21 mei sloeg het noodlot toe: hij werd doodgestoken door een verwarde man in De Pijp.