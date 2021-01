Viruswaarheid dreigt huisartsen met aansprakelijkheid voor coronavaccinaties

In de door Team Artsen Viruswaarheid ondertekende brief stelt de actiegroep ‘acute zorgen’ te hebben over de coronavaccinatiecampagne die vorige week in ons land is gestart. ‘Onze mening is dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de mogelijke gevolgen’, valt in de brief te lezen die ook op de website van Viruswaarheid is gepubliceerd. ‘En wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde aansprakelijk gesteld kan worden indien zou blijken dat u onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiënten/ingeschrevenen voorafgaande aan de injectie.’

Viruswaarheid beklemtoont vervolgens onder andere dat de goedgekeurde coronavaccins van Pfizer en Moderna gebruik maken van gentechnologie. Die ‘vallen daarmee onder gentherapie strikt gesproken.’ De actiegroep haalt vervolgens een lange reeks artikelen aan uit onder meer de Geneesmiddelenwet, waarin onder meer staat dat misleidende reclame over geneesmiddelen verboden is. Zo wordt onder meer gesteld dat het verboden is ,,een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt, in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen of in te voeren.”

Goed voorlichten

In een toelichting vertelt Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid, dat de brief naar 5.000 huisartsen is gestuurd. ,,Weliswaar zullen huisartsen voorlopig niet of nauwelijks vaccineren, ze hebben wel veel patiënten. Die zullen bij hen om informatie vragen. Vandaar dat wij hen er op wijzen dat ze verplicht zijn mensen goed voor te lichten.” Hij wijst er op dat de vaccins slechts voorwaardelijk op de markt is toegelaten en dat het maar de vraag is of die veilig zijn. ,,Heel veel risico's zijn niet onderzocht”, claimt hij. ,,Het vaccin wordt nu in feite op de gehele Nederlandse bevolking getest. Artsen en journalisten zijn één grote propagandamachine.”

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) bevestigt dat veel leden de brief hebben ontvangen. Tientallen artsen hebben bij de vereniging er melding van gemaakt, stelt woordvoerster Judith van Empel. Ze verwijst verder naar de corona-update op de LHV-website. ,,Daar laat ik het bij, elke letter meer aandacht aan deze brief is wat ons betreft te veel.” Op de eigen site stelt de belangenclub dat de aansprakelijkheid voor mogelijke bijwerkingen van coronavaccins bij de fabrikant liggen en niet bij artsen. De patiëntenvoorlichting is daarbij nauwelijks anders dan bij de griep- en pneumokokkenvaccinaties. ,,Daarmee worden patiënten goed geïnformeerd en kunnen zij zelf hun keuze maken over vaccinatie.”

Volledig scherm Actievoerders van Viruswaarheid protesteren 2 januari op het Malieveld te Den Haag, onder meer tegen het massaal vaccineren. © Joris Van Gennip

Huisartsen boos

Op sociale media reageren veel huisartsen geërgerd. ,,De brief is tenenkrommend slecht en maakt me erg boos”, stelt Martijn Sijbom, huisarts-onderzoeker aan het LUMC op LinkedIn. ,,Die bevat ongefundeerde beweringen - of zoals een patiënt van me zegt: dit noemen we gewoon bullshit - over de behandelingen van Covid-19, zoals het effect van vitamine D.” Josine van der Brug, senior juridisch adviseur bij Zorg Zaken Groep stelt dat de in genoemde wetgeving door Viruswaarheid volledig uit zijn verband wordt getrokken. ,,En het dreigement ten aanzien van aansprakelijkheid is ongefundeerd.”

De artsen zijn ook geërgerd nu het schrijven van Viruswaarheid bij velen op hun privéadres is bezorgd. ,,Ik vind dit wel heel ver gaan. Op je prive-adres als huisarts een brief met dergelijke toon krijgen,” luidt één van de reacties. ,,Helemaal niet blij met zo’n brief op mijn privé-adres”, stelt een andere huisarts. ,,Ik zou graag een retouradres hebben waar we deze ongevraagde en ongefundeerde onzin massaal naar terug kunnen sturen!”

Volgens gastro-enetroloog Matthijs Kramer is de brief zeer geschikt voor de open haard. ,,Uiteraard heeft de patiënt bij alle behandelingen het recht op eerlijke informatie over de voor- en nadelen”, schrijft hij op LinkedIn. ,,Voordelen: goede kans op bescherming tegen een virus dat de wereld plat legt en nu al miljoenen levens heeft geëist. Nadelen: misschien twee dagen wat spierpijn en grieperig gevoel, hoewel mijn naasten niks hebben gemerkt. Naast de zeldzame allergische of bijzondere reactie die je op alle middelen kunt tegenkomen. Lastige keuze, succes met de kruistocht, Viruswaarheid!”

