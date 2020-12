VisNed: visserij betaalt hoge prijs voor brexitdeal

Als toelatingsprijs voor Europese vissers in de Britse wateren krijgen de Britse vissers een deel van de Europese visquota toegekend, legt Visser uit. ,,Ze krijgen elk jaar duizend ton tong, wat schol en kabeljauw, maar ook veel haring en makreel. Dat is heel veel geld dat definitief weg is.”

Visser denkt dat de gevolgen van de brexit ook op een andere manier nog jaren te voelen zijn. ,,Er mag minder vis gevangen worden in het Kanaal, waar Nederlandse en Franse vissers nu beide vissen. Dat zal de spanningen doen oplopen."

Boeren en tuinders

Voor boeren en tuinders is de brexitdeal belangrijk. Een no-dealbrexit zou namelijk al snel tot 800 miljoen euro per jaar extra belastingkosten hebben veroorzaakt in de vorm van importheffingen, zegt branchevereniging LTO. De boerenorganisatie meent dat ook de Britse consument “opgelucht adem kan halen”. Die houden dankzij de open grenzen “toegang tot gezond en vers voedsel en bloemen, planten en bomen van Nederlandse bodem”.

Volgens LTO blijven er alsnog logistieke en administratieve obstakels en de organisatie vindt het spannend hoe het er direct na Nieuwjaar uitziet aan de Britse grens. “Een vracht kip, tomaten of tulpen kan niet een paar dagen aan de grens wachten vanwege gedoe met douaneformulieren, vertraagde keuringen of andere problemen.”

De Nederlandse landbouwsector exporteerde vorig jaar voor 8,7 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk. LTO gaat nu nader bestuderen wat de precieze gevolgen voor die handelsstroom zijn van de afspraken die zijn gemaakt in het akkoord.

Ook telers en exporteurs van groenten en fruit zijn blij met de deal, maar kunnen zonder nauwkeurige bestudering van de afspraken niet meteen zeggen wat de consequenties zijn. Het vermijden van invoerheffingen en -quota is positief, vindt belangenorganisatie GroentenFruithuis. Maar voor vervoerders van versproducten is een soepele grensovergang ook van belang, en de brexit heeft door douaneformaliteiten wel degelijk invloed op het handelsproces.

Transportsector

De brexitdeal schept duidelijkheid over de toekomstige handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, maar verandert weinig aan de toekomstige situatie voor de transportsector. Die zal namelijk hoe dan ook te maken krijgen met douaneformaliteiten en controles op in- en uitgaande goederen, stelt voorzitter Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland (TLN). De organisatie gaat het akkoord goed bestuderen om de gevolgen van de afspraken voor de transportsector in beeld te brengen.

Transportbedrijven kunnen nu niet achteroverleunen, aldus Post. Als ze dat nog niet gedaan hebben, moeten ze de tijd die resteert tot 1 januari gebruiken om zich voor te bereiden op de brexit. Ook moeten ze binnen de eigen keten navragen of zakenpartners klaar zijn. ,,Uiteindelijk is de keten niet sterker dan de zwakste schakel: als één partij zich niet heeft voorbereid, kom je met de vrachtwagen niet langs de douane en mis je alsnog letterlijk de boot.”

Haven Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat het ‘goed is dat er nu eindelijk meer duidelijkheid is’. Het betekent volgens de beheerder van de grootste haven van Europa niet dat bedrijven zich niet meer moeten voorbereiden. Ondanks het akkoord gelden vanaf 1 januari 2021 douaneformaliteiten voor het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk na Brexit. In het havengebied zijn extra parkeerterreinen aangelegd om te voorkomen dat opstoppingen ontstaan door de extra formaliteiten bij de terminals

Technologische industrie

De gevolgen van de brexit voor de technologische industrie zijn iets minder erg geworden door de handelsdeal, maar nog altijd enorm. Dat zegt branchevereniging FME die daarvoor vooral wijst op de toegenomen douaneformaliteiten. Ook zullen de regels in het Verenigd Koninkrijk af gaan wijken van die in de Europese Unie en zijn nieuwe vergunningen nodig.

De positieve zaken uit het handelsakkoord zijn volgens FME afspraken over het vrije verkeer van goederen, waarmee importheffingen zijn voorkomen, en over een gelijk speelveld. Daarmee wordt voorkomen dat Britse bedrijven plotseling heel veel staatssteun krijgen of aan veel minder strenge regels hoeven te voldoen zodat ze daarna oneerlijk kunnen concurreren in Europa. Op de langere termijn zal een economische neergang in het Verenigd Koninkrijk zorgen voor minder vraag, verwacht FME-voorzitter Ineke Dezentjé. “Bedrijven in onze sector handelen vaak in kapitaalgoederen, waarop het eerst bezuinigd zal worden.”

FME wil dat er een periode van coulance komt waarin bedrijven niet meteen gestraft worden als alle formaliteiten nog niet direct volledig duidelijk zijn. “De ‘devil is namelijk in the details’. Door de razendsnelle onderhandelingen en de korte tijd die er nog is voor Europarlementariërs om de teksten te controleren en het verdrag te ratificeren, is de kans groot dat er na verloop van tijd nieuwe apen uit de mouw komen.’’

Werkgeversorganisaties

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat er een deal is maar waarschuwen wel dat de gevolgen van de brexit vanaf januari direct voelbaar zijn voor ondernemers. Om voor een gelijk speelveld te zorgen, gelden er straks strengere eisen dan bij andere vrijhandelsakkoorden van de EU. Een belangrijke vereiste, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. “Toch moeten we ons niet rijk rekenen. Scheiden doet lijden. Zo is het voor de visserij een hard gelag dat zij hebben moeten inleveren, al waren de gevolgen van een no-deal nog vele malen groter geweest. Hoe dan ook: vanaf 1 januari zal handel met het Verenigd Koninkrijk een stuk moeilijker worden, met extra kosten aan de grens. De werkelijke kosten van de brexit zullen volgend jaar duidelijk worden.”

De organisaties gebruiken de komende dagen om de precieze effecten van het akkoord te bestuderen en staan in nauw contact met hun leden om de situatie te bespreken. “Het Verenigd Koninkrijk blijft ook na de brexit een zeer belangrijke handelspartner voor Nederland. VNO-NCW en MKB-Nederland zullen daarom vanaf dag één aan de slag gaan om ondernemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe situatie.”