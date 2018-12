Vissende vloggers maken jongeren enthousiast

Bestuur 50PLUS blijft, onrust onder leden ook

17:18 Met het vertrek van drie morrende bestuursleden is de rust bij 50PLUS nog niet weergekeerd. Ook tijdens de tweede ledenvergadering in drie dagen regende het harde verwijten over en weer. Maar het lukte dissidenten in de ouderenpartij niet de overgebleven bestuurders ook weg te sturen.