Visser bij Zeeuwse kust betrapt met illegale vangst van 40.000 kilo mosselen

LIVE | WHO raadt mondmas­kers aan voor kinderen vanaf twaalf jaar oud

14:49 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan voor kinderen vanaf twaalf jaar hetzelfde mondmaskerbeleid te voeren als voor volwassenen. Dat maakte de organisatie gisteravond bekend in een richtlijn voor besluitvormers die is opgesteld in samenwerking met de VN-kinderhulporganisatie Unicef. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.