Vliegtuig met twee personen gecrasht in haven Rotterdam, geen overlevenden

UPDATEIn het Calandkanaal in de haven van Rotterdam is een vliegtuigje gecrasht. Er waren twee personen aan boord, zij hebben de ramp niet overleefd. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Na ruim twee uur zoeken, rond 21.15 uur, meldden de hulpdiensten dat ze zijn ‘overgegaan tot bergen’. Een woordvoerder sluit uit dat de inzittenden nog in leven zijn. Niettemin gaat het zoeken naar hen onverminderd door, ook is er nog steeds geen exacte locatie van de crash vastgesteld.

Hulpdiensten rukten zondagavond massaal uit nadat er drijvende reddingsvesten in het water waren gezien, alsook brokstukken, kleding en een oliespoor. Volgens een woordvoerder van het havenbedrijf is er ook een vliegtuigvleugel aangetroffen. Op een van de brokstukken is een registratienummer van een kleiner soort vliegtuig te zien, van welk type precies is nog onduidelijk.

Opgestegen in Oost-Duitsland

Het gecrashte vliegtuig is eerder vandaag opgestegen in Oost-Duitsland en was onderweg naar Frankrijk, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er is een grote zoekactie gaande vanaf het water in het Calandkanaal. Hulpdiensten zoeken met divers materieel in het water naar de twee inzittenden. Ook zijn beroepsduikers uitgerukt om op 24 meter diepte te zoeken, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De brandweer gebruikt bij de zoekactie ook een onderwaterdrone met sonar. Deze drone kan objecten onder water registreren en lokaliseren. Zo kan er gericht en veilig gedoken worden.

In eerste instantie was onduidelijk wat er precies aan de hand was. ,,We hebben het vermoeden van een crash van een klein vliegtuigje. De crash is niet bevestigd door Rotterdam The Hague Airport. Zij waren nog niet op de hoogte van een mogelijke crash, dus we zijn volop aan het zoeken naar wrakstukken en eventuele slachtoffers”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond eerder op de avond.

Volledig scherm Grote zoekactie in de Rotterdamse haven na de melding van een vliegtuigcrash. © MediaTV

Een woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport meldt dat het vliegtuigregistratienummer dat op een wrakstuk is aangetroffen niet bekend is bij de luchthaven of de vliegclubs die er actief zijn. ,,Het is voor ons dus ook onduidelijk waar het hier om gaat.”

Hulpverleners zijn massaal uitgerukt naar de monding van de Rotterdamse haven, ter hoogte van Hoek van Holland. Daar is te zien hoe tal van boten in het water op zoek zijn. Ook op de wal hebben zich tal van hulpdiensten verzameld. Omdat er verschillende hulpverleners betrokken zijn is er opgeschaald naar GRIP-1. Dat gebeurt alleen bij grootschalige calamiteiten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op weg naar het Rotterdamse havengebied voor een verkennend onderzoek ‘in verband met de vondst van wrakstukken van een klein vliegtuig’, meldt de raad op Twitter.

Via een webcam van het havenbedrijf is de zoekactie te volgen.

