Vliegtuigen KLM en Easyjet botsen bij taxiën op Schiphol

updateEen toestel van luchtvaartmaatschappij Easyjet is vanmorgen op Schiphol tijdens het taxiën vanaf de parkeerplek in botsing gekomen met een Boeing 737-800 van KLM. Beide passagiersvliegtuigen zijn daardoor beschadigd geraakt. Dat heeft een woordvoerder van Schiphol aan deze site bevestigd.

Volgens zegsman Hans van Kastel raakten de toestellen elkaar tijdens de zogenoemde pushpack waarbij de vliegtuigen vanaf hun standplaats met een speciaal voertuig heel langzaam naar achteren worden geduwd. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Na de naar verluidt bescheiden botsing zijn alle passagiers weer naar de gate geleid. Onduidelijk is nog wanneer een alternatieve vlucht beschikbaar zal zijn.

De toestellen, zo benadrukt Van Kastel, zullen vandaag zeer waarschijnlijk niet meer worden ingezet. ,,De veiligheid staat voorop. De schade zal uitvoerig worden geïnspecteerd en gerepareerd voordat er weer mee zal worden gevlogen.” Volgens een woordvoerster van de KLM ging het om een vlucht naar Madrid (Spanje). ,,Niemand is in gevaar geweest of gewond geraakt. Onze Boeing heeft schade. We proberen zo snel mogelijk een vervangend toestel te regelen, opdat alle passagiers hun reis kunnen vervolgen.” Over wie schuldig is aan de aanrijding op het platform en hoe dat precies kon gebeuren, doet de KLM lopende het onderzoek geen uitspraken. Easyjet was nog niet voor commentaar bereikbaar.

Speculaties

De Luchtverkeersleiding Nederland, verantwoordelijk van alle bewegingen op en boven de luchthaven, is er nog weinig te zeggen over de toedracht. Zegsman Frank van der Voort: ,,Dit incident wordt nu onderzocht. zo weten we bijvoorbeeld nog niet of de toestellen zelfstandig, dus op eigen motorkracht, naar achteren reden of met een hulpmiddel werden geduwd of getrokken. Speculeren over eventuele stuurfouten van wie dan ook doe ik onder geen beding.”

Op een foto die door een passagier van het Easyjet-toestel is getwitterd, is te zien dat de gloednieuwe Boeing van KLM nog met de neus richting gate staat en dat Airbus van Easyjet bezig is met een draai waarbij de linkervleugel het achterste deel van de romp van het KLM-toestel raakte. Niet zichtbaar is of de vliegtuigen in beweging zijn. Passagier Jye Sandiford meldt vanuit het toestel van Easyjet dat beide toestellen door een karretje werden geduwd (KLM) en getrokken (Easyjet). ,,Hoe dit kon gebeuren, weet ik niet. Hoe dan ook scheurde een deel van de staart van de KLM Boeing open. We konden echt niet verder rijden.”

Begeleiden

De laatste keer dat twee vliegtuigen op Schiphol elkaar op een haar na raakten, was op 17 juni 2014. Volgens de Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN) was er toen geen sprake van schade. Op het luchthaventerrein zijn twee partijen verantwoordelijk voor het begeleiden van het grondverkeer. Voor het verkeer op Schiphol betekent dit dat LVNL het verkeer begeleidt, zoals bijvoorbeeld binnenkomende en vertrekkende vliegtuigen die naar de startbaan of gate taxiën. Schiphol zelf is daarentegen verantwoordelijk voor het begeleiden van voertuigen en het sleepverkeer.

Volledig scherm De linkervleugel van het Easyjet-toestel raakte de achterkant van het KLM-vliegtuig. © Twitter Jye Sandiford

Het incident in 2014 betrof een vliegtuig van het type Embraer 190 en een Fokker 70. Uitgebreid onderzoek toonde later aan dat de bijna botsing was ontstaan door een communicatiestoring op de luchthaven. De LVLN had aan de Embraer 190 al toestemming gegeven voor een pushback, maar personeel op de luchthaven had dat niet gehoord waardoor op hetzelfde moment toestemming werd gegeven voor het verplaatsen van de Fokker 70. Uiteindelijk werd de misser op het allerlaatste moment opgemerkt door de trekkerchauffeur van de Embraer 190 die het wagentje van het andere toestal zag wegrijden. Daardoor kon een botsing worden voorkomen, zo valt te lezen op de site van de Luchtverkeersleiding Nederland. Het incident kreeg destijds de classificatie ernstig.

Volgens de LVLN is het aantal bewegingen van vliegtuigen en voertuigen op het luchthaventerrein van Schiphol de laatste jaren enorm toegenomen. De organisatie heeft daarom een regieteam opgericht dat de veiligheidssituatie van het grondverkeer in kaart brengt en op basis daarvan aanbevelingen kan doen. Doel is dat door een verdere toename van het vliegverkeer geen knelpunten ontstaan in de afhandeling van het grondverkeer die impact hebben op de veiligheid en capaciteit van het vliegverkeer.

Het KLM-toestel met registratie PH-BCG en de officiële naam Zilvermeeuw rolde in februari dit jaar uit de Boeing-fabriek in de Amerikaanse plaats Renton. Het kwam een maand later in handen van de KLM.

Volledig scherm © AFP