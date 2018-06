Vlieland net zo duur als strand in Los Angeles

Voor zonnecrème, een watertje, een biertje, een ijsje, een lunch en de faciliteiten ter plaatse betaalt de bezoeker op Vlieland 53,26 euro. En dat is om precies te zijn twee cent duurder dan - jawel - Venice Beach, Los Angeles.



Op de jaarlijkse ranglijst van de 327 duurste populaire badplaatsen in de wereld, neemt Vlieland de 31ste plek in. Nee, dan Scheveningen: de badplaats die z'n 200ste verjaardag viert, komt pas veel verder op het lijstje tevoorschijn. Op een keurige 94ste plek, vlak voor Puncho Beach in Libanon. Het dagje strand kost bij Den Haag 45,96 euro.



Vergeleken met Vlieland blijkt Scheveningen goedkoper te zijn als het gaat om de strandfaciliteiten (de ligstoel en de parasol) en de zonnecrème. Behalve Vlieland zijn negen andere Nederlandse badplaatsen duurder dan Scheveningen. Zelfs in Kijkduin is de badgast volgens het onderzoek van TravelBirds een tikkeltje meer geld kwijt.



De badplaats in verbouwing komt terug op de 81ste plaats, na de duurdere stranden van Bloemendaal aan Zee, Noordwijk aan Zee, Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Katwijk aan Zee en Texel. In Nederland is de toerist die zon en zee zoekt alleen op de Zeeuwse stranden goedkoper uit dan op Scheveningen. De uitzondering is IJmuiden dat zich de goedkoopste badplaats van Nederland mag noemen met 34,78 euro voor een dagje strand.