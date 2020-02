Vloedgolf verrast tiener op strand Vlissingen, vrienden in een deuk

Het is een verraderlijk en voor veel Vlissingers bekend fenomeen. Schepen die dicht (en snel) langs de boulevard varen, zorgen soms voor flinke golven die het strand overspoelen. Zo werden vorig jaar nog zeven badgasten door een vloedgolf de zee in getrokken. En het jaar daarvoor spoelde een kinderwagen bijna weg.



Een tiener maakte het vandaag aan den lijve mee. Hij speelde met drie vrienden op de paalhoofden, tot het 205 meter lange en 26 meter brede vrachtschip Trica voorbij kwam. De gigant was onderweg van Antwerpen naar de Finse haven Kotka en voer vlak langs de Vlissingse kust.



Het zorgde voor een flinke vloedgolf. De tieners renden snel weg, maar één jongen was te laat. Hij werd gevangen door het water. Terwijl hij - zijn broek ophoudend - tot zijn knieën in het water stond, reageerde hij eerst nog laconiek. Maar toen een nieuwe golf hem onderuit haalde, strompelde hij met zijn broek in zijn handen zo snel mogelijk naar het strand. Zijn vrienden kwamen niet meer bij van het lachen.



Gelukkig liep het allemaal goed af. ,,Ik durfde ook pas te lachen toen ik zag dat hij gewoon wegliep hoor", zegt Marita Aertssen, die de video maakte. Het gebeurde volgens haar rond 17.30 uur. ,,Ik was eigenlijk net te laat, hij stond eerst op een paalhoofd met de zee zeker tien meter er vandaan.” In eerste instantie dacht ze nog dat de vrienden mariniers waren, die alleen de hei in Doorn gewend zijn, schrijft ze met een knipoog op Facebook.