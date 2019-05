Vluchtelingen belaagd in eigen huis in Enschede

De politie doet onderzoek naar de mishandeling van een vluchtelingengezin eerder deze week in Enschede. Een groep mensen zou het gezin hebben belaagd. De vluchtelingen, met een verblijfsstatus, zijn uit de wijk gehaald en elders in veiligheid gebracht.

Het gaat om een woning in de wijk Dolphia. Dinsdagavond werd die belaagd door een groep van vijftien tot twintig personen, zo melden bewoners uit die straat. Een aantal van hen zou gewapend zijn geweest met een stok. Daarmee zou ook zijn geslagen.

De politie wil niets over het incident zeggen. De woordvoering is overgedragen aan de gemeente. Die laat via woordvoerder Ton Kamp weten dat het Openbaar Ministerie en de politie hem hebben opgedragen in belang van het onderzoek niets mee te delen.

Buurtonderzoek

Zeker is dat de politie gisteren buurtonderzoek naar het voorval heeft gedaan. Bewoners hebben een brief in de bus gekregen met de vraag om informatie te delen. Vaker dan anders rijdt er de laatste dagen volgens de buurt politie door de straten.

Het huis van het vluchtelingengezin uit Syrië is verlaten. Buurtbewoners weten niet waar de vader en moeder en hun kinderen zijn ondergebracht. Ze vinden dat jammer omdat ze hen een hart onder de riem zouden willen steken.

Aanleiding

Getuigen hebben gezien hoe dinsdagavond rond een uur of acht een grote groep verhaal kwam halen. Een deel van de mensen bleef op straat hangen terwijl anderen zich bij de woning meldden. Volgens bronnen zijn de ouders voor de ogen van hun kinderen in hun woning mishandeld. De aanleiding daarvoor is niet duidelijk. In de buurt gaat het gerucht dat de man een kind iets zou hebben aangedaan, maar anderen zeggen dat hij zich juist over het kind heeft ontfermd.

Bom

Binnen Vluchtelingenwerk, waar het gezin onder begeleiding staat, is het incident volgens bronnen als een bom ingeslagen. Maar ook Vluchtelingenwerk Oost-Nederland doet er het zwijgen toe.

Gemeente, politie en Openbaar Ministerie hebben het incident niet naar buiten gebracht omdat ze media-aandacht niet in het belang van het onderzoek vonden. Volgens Kamp heeft die mediastilte het onderzoek tot nu toe al flink geholpen. „Als de wijk vol staat met cameraploegen, gaan overal de deuren dicht”, licht hij toe. Hij voegt toe dat de politie en de gemeente op dit moment bovendien maar één kant van het verhaal kennen.

Verschrikkelijk

Buurtbewoners begrijpen niets van het incident. Ze omschrijven het gezin als aardige mensen, waar goed contact mee was en noemen wat er is gebeurd ‘verschrikkelijk’. De mensen die voor de mishandeling verantwoordelijk zijn, komen ook niet uit die straat, maar van verderop, zo zeggen ze.

Het gezin woont er sinds deze winter. Een man vertelt dat hij wat spullen die hij overhad heeft geschonken. Ze communiceerden via een vertaal-app in het Arabisch. Ook daarna heeft hij de Syrische vluchtelingen nog een keer gesproken.

Vloek

Een buurvrouw dichterbij spreekt van ‘heel aardige mensen’. De vluchtelingenkinderen hebben op hun typische snaarinstrumenten muziek voor haar gemaakt. De vader was erg vriendelijk voor kinderen. Ze vraagt zich af aan wie corporatie Ons Huis de woning nu zal gaan verhuren. De vorige huurder durfde er niet meer te wonen nadat iemand zijn huis was binnengedrongen. De huurder daarvoor moest vertrekken toen zijn hennepkwekerij werd ontdekt. „Er rust een vloek op dit huis”, zegt de buurvrouw.

Anti-asielzoekerscentrum