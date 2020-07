VN-rapporteur: ‘Er lijkt vooruitgang te zitten in jullie Zwarte Piet-debat’

Achiume bestudeert als Speciaal Rapporteur voor de VN racisme, discriminatie en xenofobie in de wereld. Deze week presenteert ze haar eindrapport over Nederland. Ons land heeft mooie gelijkheidsprincipes opgenomen in de wet, maar er is nog veel werk te doen, zo oordeelt de VN-rapporteur. Ze vreest dat het idee dat Nederland al een buitengewoon tolerante en gelijke samenleving is, echte gelijkheid in de weg staat.



De landelijke overheid zou meer leiderschap moeten tonen op het vlak van onderwijs over onze koloniale geschiedenis, vindt Achiume. Ook de bijdragen van onder meer Turkse en Marokkaanse gastarbeiders verdienen volgens haar meer aandacht op school. Het verleden heeft vandaag de dag nog impact, zegt ze in een toelichting op haar bevindingen. ,,Neem etnisch profileren door de politie. Dat is gebaseerd op stereotypen over criminaliteit. Die zijn beïnvloed door de geschiedenis.”