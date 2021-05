VNG-commissie: ‘Kabinet moet fixatie op dinsdagpersconferentie meer en meer loslaten’

Coronavirus LIVE | Belgische burgemees­ter zet stap opzij na vaccinatie­r­el, Pfi­zer-vac­cin in VS goedge­keurd voor kinderen vanaf 12 jaar

1:37 Na Canada hebben nu ook de Amerikaanse autoriteiten het coronavaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd voor gebruik bij kinderen vanaf 12 jaar. Het Veiligheidsberaad is positief over het voornemen van het kabinet om vanaf 19 mei meer coronamaatregelen te versoepelen, op voorwaarde dat de situatie dit toelaat. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.