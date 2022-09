Voedselbank grijpt in en verlaagt de drempel: ‘De nood is hoog’

Aan de vooravond van Prinsjesdag verlagen voedselbanken de drempel voor het krijgen van een voedselpakket. Vanwege de ‘gigantische inflatie’ grijpt de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland nu al in in plaats van januari.

Het is voor steeds meer mensen moeilijk om rond te kunnen komen. Dat horen en zien ook de voedselbanken door het hele land. Normaal bekijkt de organisatie jaarlijks of er redenen zijn om de drempel voor het krijgen van een voedselpakket per 1 januari aan te passen. ,,Maar er kwamen nu zoveel signalen vanuit de voedselbanken en de klanten zelf om tussentijds iets te doen. Met deze gigantische inflatie komen bestaande en potentiële klanten in de problemen. De nood is hoog”, legt vicevoorzitter Tom Hillemans van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland uit.

Alleenstaande ouder met twee kinderen

Of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket hangt af van hoeveel deze persoon maandelijks overhoudt voor eten en drinken. De organisatie kijkt naar alle inkomsten en trekt daar dan alle vaste lasten van af. Daarbij moet gedacht worden aan huur, water en licht. Het overgebleven bedrag is het zogenaamde normbedrag.

Voor een alleenstaande geldt nu dat als diegene 300 euro overhoudt, de persoon in aanmerking komt voor een voedselpakket. Dat was tot nu toe een bedrag van 250 euro. Een alleenstaande ouder met twee kinderen kwam eerst in aanmerking voor een voedselpakket als er maandelijks minder dan 450 euro overbleef voor bijvoorbeeld eten en drinken. Dat bedrag ligt nu op 520 euro.

Het verlagen van de drempel zal volgens Hillemans waarschijnlijk als gevolg hebben dat meer mensen gebruik gaan maken van de hulp die de voedselbanken bieden. Maar hoeveel meer mensen dit zullen zijn, valt volgens hem nog niet te zeggen.

‘Dat we er zijn is signaal genoeg’

Dinsdag is het Prinsjesdag en maakt het kabinet de plannen voor komend jaar bekend. ,,Nee, wij doen geen specifieke oproep richting kabinet omdat we een neutrale organisatie zijn. Maar het feit dat wij er zijn is signaal genoeg dat een aantal zaken niet op orde in ons land. Want anders zouden er geen voedselbanken hoeven zijn”, aldus Hillemans. ,,Maar ook wij hebben vragen die iedereen nu heeft: wat gebeurt er met het minimumloon? En de uitkeringen?”

Waar de koepelorganisatie zich verder zorgen over maakt, is de vraag of er voldoende voedsel blijft binnenkomen bij de voedselbanken. Donateurs, onder meer supermarktketens, leveren namelijk minder aan omdat ze maatregelen hebben genomen tegen voedselverspilling. Hierdoor blijft er minder over voor de voedselbanken.

Honderdduizend mensen per week

Vorige maand liet Voedselbanken Nederland al weten dat het totaal aantal mensen dat eten ophaalt bij de voedselbank de afgelopen twee maanden met zo’n 10 procent is gestegen. Het gaat hierbij onder meer om ouderen met een AOW-uitkering, die vroeger hun vaste lasten nog wel konden betalen maar dat nu niet meer kunnen. Momenteel maken honderdduizend mensen per week een gang naar de voedselbanken.