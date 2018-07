Veel voedselbanken in Nederland hebben moeite om voldoende vrijwilligers te vinden. De druk ligt nu vaak bij een kleine groep. ,,Vooral de oudere generatie maakt tijd om te helpen, jonge mensen willen hun schaarse vrije tijd niet opgeven”, constateert woordvoerder Will Cox.

,,Elk jaar hebben we minder vrijwilligers dan het jaar ervoor”, verzucht Cox, actief in de Zaanstreek. Volgens de woordvoerder gaat het vooral om een gebrek aan communicatiemedewerkers, administratieve krachten en mensen die een bestuursfunctie willen bekleden.

,,Nederlanders denken vaak dat het werk bij de voedselbank vooral betekent dat ze moeten sorteren, maar er is zoveel meer dan dat", meent de woordvoerder. In grote steden zoals Utrecht en Rotterdam is er een tekort, maar ook Noord-Brabant en de Zaanstreek kampen met een chronisch tekort aan krachten.

Versoepeling

Met name jonge mensen zouden nauwelijks te porren zijn voor het werk. Cox: ,,Dat is begrijpelijk, want zij hebben het vaak druk met een fulltime baan en een gezin. Twintigers en dertigers willen hun schaarse vrije tijd niet opgeven. Toch is het belangrijk dat ook zij zich inzetten, anders houdt het tekort stand.”

Vanwege het gebrek aan krachten zijn vrijwilligers van de voedselbanken nu vaak overbelast. Vooral in de vakantietijd neemt het tekort in heel Nederland fors toe. Deels is het gebrek aan krachten te wijten aan de groei van de Voedselbank: vorig jaar werden de criteria voor het aanvragen van een voedselpakket versoepeld.

Gratis eten

Sindsdien kunnen alleenstaanden die niet meer dan 200 euro aan leefgeld per maand te besteden, een beroep doen op de Voedselbank. Hiervoor lag de grens op 180 euro.

,,Dat die grens versoepeld kon worden, heeft er ook mee te maken dat we structureel meer voedsel van supermarkten en andere bedrijven krijgen”, vertelt Cox. ,,Dat is fantastisch, maar daardoor hebben we ook meer krachten nodig.”

Minder werklozen

In Amsterdam neemt het tekort toe omdat de arbeidsmarkt aantrekt, ,,Veel van onze vrijwilligers zijn werkloos , maar Nederland kent steeds minder werklozen. Dat is hartstikke mooi, maar betekent ook dat mensen minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk", zegt Herman Groen, woordvoerder van Voedselbank Amsterdam.

Door jaarlijks open dagen te organiseren, hoopt de Voedselbank meer vrijwilligers te werven. ,,Zelfs als we maar een extra vrijwilliger werven, zijn we heel dankbaar. Zonder de hulp van welwillende Nederlanders kan de Voedselbank niet voortbestaan", aldus Groen.