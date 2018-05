Voetbalfans neergestoken met kapot bierflesje na Telstar-De Graafschap

UPDATENa een playoff-wedstrijd tussen Telstar en De Graafschap is het vanmiddag helemaal misgegaan bij de Zeewegbar aan de Zeeweg in IJmuiden. Twee supporters van De Graafschap raakten gewond bij een steekpartij.

Supporters van beide clubs waren bij het café aan het drinken na de eerste halve finale van de play-offs. De slachtoffers zijn waarschijnlijk gestoken met een kapot bierflesje. Een van hen is met steekwonden in zijn nek naar een ziekenhuis gebracht. De ander heeft verwondingen aan zijn gezicht en is met een ambulance mee voor controle. Een inwoner van IJmuiden die volgens de politie betrokken was bij het steekincident is aangehouden.



Een woordvoerder van de politie sprak van een 'grimmige sfeer'. Politieagenten en marechaussee met kogelvrije vesten aan waren bezig de boel te kalmeren. Er stonden veel voetbalsupporters voor het café, zowel van Telstar als van De Graafschap.

Bloed

Een supporter die bij het incident in de buurt stond, stelt dat er 'uit het niets een vechtpartij ontstond'. ,,Ineens lag er een supporter op de grond en werd er een t-shirt op zijn hals geduwd. Het bloed gutste eruit. Een heel bizarre gebeurtenis.''



Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap, laat in een reactie weten het incident zeer te betreuren. ,,Dit wil niemand. Het is vooral vreselijk voor alle mensen die zich zo hebben ingezet voor normalisatie rond de duels van Telstar en De Graafschap'', zegt Ostendorp. In aanloop naar de play-offs werd de verplichte bus- en autocombi op verzoek van de supporterschares geschrapt.

Maatregelen

Ostendorp durft nog niet te zeggen of het incident in Velsen gevolgen heeft voor de return van zondag in Doetinchem. ,,Ik wil eerst de beelden afwachten, zodat er een exact beeld van het incident ontstaat. Ik heb tot nu toe alleen informatie uit de tweede hand gekregen. Ik heb al wel contact gehad met de burgemeester (Mark Boumans, red.) om te melden dat er een incident is voorgevallen.



Ostendorp: ,,Als de burgemeester besluit maatregelen te nemen, zullen we hem daarin steunen. Het kan ook zijn dat we als club vinden dat er maatregelen moeten worden genomen, dan gaan we daarover met Telstar in gesprek.''