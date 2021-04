Vogels spotten iets voor oude mannen? Welnee! Zo word je een goede vogelaar

video Situatie in Nederland­se ziekenhui­zen steeds penibeler

22 april De situatie in de Nederlandse ziekenhuizen wordt steeds penibeler. Dat laten nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle kritiek planbare zorg volgens planning te leveren. Vandaag is het aantal opgenomen coronapatiënten op ic’s gestegen met 17, dat is de grootste toename in twee weken tijd.