Vogeltje Olivia dreigde het niet te redden, maar trotse ‘vader’ Lou bracht haar met de hand groot

Met video Op bezoek bij het graf van Pim Fortuyn: hoe een Italiaans slaapdorp­je een bedevaarts­oord werd

Nederland staat stil bij de moord op Pim Fortuyn - vrijdag 20 jaar geleden. Maar ook in Italië houdt het de gemoederen bezig. Op reportage in Provesano, een slaapdorpje dat het hart van de politicus stal en later ongevraagd een bedevaartsoord werd.

30 april