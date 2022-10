Volgende week 35 graden? Veel mensen van slag door foutje in systeem van Buienradar

Pak nu niet direct je zwembroek en zonnebrand, maar als we Buienradar mogen geloven wordt het vanaf volgende week vrijdag tropisch warm in ons land. Eerst zeer heet met 35 graden Celsius, en in de dagen daarna aanhoudend temperaturen van dik boven de 30. Klopt natuurlijk niet helemaal, zo eind oktober. ,,Een foutje van onze toeleverancier.”

Een meteoroloog van één van de grootste weerbedrijven van het land kwam er vanochtend vroeg achter toen hij aan zijn dienst begon, en maakte er meteen melding van. Maar ondertussen hebben duizenden mensen de bijzondere weervoorspelling gezien.

In groepsapps en op sociale media buitelen mensen over elkaar heen met grappen over het foutje. ‘Volgende week zit deze jongen op het terras’, meldt Brus op Twitter. En Maurice Ham: ‘Toch een beetje jammer dat mijn zwembroek al op zolder ligt...’

‘Jullie maken ons toch niet blij met een dode mus?’ vraagt Edwin op Twitter aan het weerbureau. Helaas, toch wel, moet Buienradar-baas Niels de Kind bekennen. ,,Iedereen snapt wel dat dit een vervelende fout is, die direct hersteld gaat worden.”

Wat is er gebeurd? Buienradar krijgt de weergegevens aangeleverd van een extern bedrijf. Daar is een foutje in de data ontstaan, die één op één is doorgekomen op de site en app. ,,Het is onze meteoroloog vanochtend vroeg opgevallen. We moeten het vervolgens bij dat bedrijf melden, die moet dat herstellen.” Buienradar zegt de gegevens zelf ook handmatig te kunnen aanpassen. ,,Daar zijn we nu mee bezig.”

Volledig scherm Het weerbericht voor volgende week, volgens Buienradar. Een foutje, uiteraard. © Buienradar

Het echte weerbericht

Toch is het niet zomaar hersteld. De weersite verwacht tegen 10.00 uur pas weer helemaal actueel te zijn.

Dan wordt duidelijk dat het weer de komende week toch best lekker wordt. De komende dagen blijft het rond een graad of 18, met vrij veel zon en her en der een spatje regen. In het zuiden komt het kwik zelfs iets boven de 20 graden uit. Het blijft bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Volgend weekend wordt het wat koeler: geen 35, maar een graad of 15.

