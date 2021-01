Volhouden? Hoe dan? ‘Het voorjaar is echt niet ver weg meer’

VIDEO De dagen worden weer langer: 'Hoe meer daglicht, hoe blijer mensen worden’

22 december We hebben het er niet allemaal even makkelijk mee. Thuiswerken, dichte winkels en triest winterweer. Genoeg aanleiding voor een fikse dip. Maar er is licht aan het einde van de wintertunnel: met maar 7,5 uur daglicht is 21 december de kortste dag van het jaar, wat betekent dat de dagen vanaf nu alleen maar langer worden. En dat is extreem belangrijk voor onze gemoedstoestand, stelt gelukspsycholoog Josje Smeets. ,,Hoe meer daglicht, hoe gelukkiger we zijn.”