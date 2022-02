Volt toont geen politiek leiderschap, maar pleegt politieke zelfmoord

De grote onthulling van het BNNVARA-programma Boos, dat misstanden bij The Voice of Holland blootlegde, heeft een intense reinigingsactie bij allerlei andere bedrijven en organisaties teweeggebracht. En dat is maar goed ook: het was kennelijk voor sommige mannen gepaste gewoonte geworden om ongevraagd dickpics naar vrouwen te sturen, of anders wel aan hun billen en borsten te zitten tijdens borrels, of juist op plekken waar ze geen enkele kant op konden.



Bij de politieke partij Volt, waarvan de leden veelal jong zijn en theoretisch opgeleid, hebben ze deze ontwikkeling niet gemist. Om die reden kwamen ze direct in actie na wat meldingen. Ze schorsten Kamerlid Nilüfer Gündogan na vermeend ‘grensoverschrijdend’ gedrag.