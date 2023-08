Volvo breekt doormidden bij aanrijding: hulpverleners denken eerst dat het twee voertuigen zijn

De hulpverleners wisten niet wat ze zagen toen ze op de plek van het ongeluk aankwamen. De Volvo XC90 was volledig doormidden gebroken. Het voorste deel stond in de berm van de A12. Twintig meter verderop lag het achterste stuk van de auto. De brokstukken lagen over tientallen meters verspreid over de snelweg.

Rijbewijs ingenomen

Wonder boven wonder stapte de bestuurder na de aanrijding zelf uit het voertuig. Voor controle is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ook bloed van hem afgenomen om vast te kunnen stellen of de man onder invloed van alcohol was.