Vondst Kunsthal-Picasso blijkt publiciteitsstunt: ‘ik werd woedend’

De kunstwereld jubelde dit weekeinde: de uit de Kunsthal gestolen Picasso is teruggevonden! Maar nu blijkt dat de vinders, twee Nederlandse journalisten, in een publiciteitsstunt zijn getrapt: ,,Dit is ongelooflijk, ik moet eerst m'n woede controleren.”

Na zes jaar zou Picasso's Tête d’Arlequin alsnog terugkeren naar Nederland. Het schilderij was zaterdag na een tip teruggevonden in Roemenië. De journalist Frank Westerman en de schrijfster Mira Feticu kregen die anonieme tip, reisden vorige week af naar Boekarest, groeven de tekening op en leverde het zaterdag over aan de Roemeense politie. ,,We wilden niet te lang rondlopen met zo'n schilderij”, zegt Feticu telefonisch vanuit Boekarest tegen deze website.

Wereldnieuws

De spectaculaire vondst werd al snel wereldnieuws. Kenners twijfelden aan de echtheid van de pasteltekening, en naar nu blijkt terecht. Want gisteravond kregen Feticu en Westerman een e-mail met de ontnuchterende boodschap: het kunstwerk is nep, de vondst is een opzetje. Belgische theatermakers hadden hen erin geluisd als publiciteitsstunt voor hun nieuwe theaterstuk True Copy, over namaakkunst.

Feticu is furieus: ,,Het is een bizar verhaal! Ze willen met ons om tafel om sorry te zeggen, maar ik weet niet of ik dat kan”, zegt de schrijfster die in 2015 een boek publiceerde over de brutale roof uit de Rotterdamse Kunsthal. ,,Eerst moet ik m’n woede controleren.”

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm De roof werd eerder in scène gezet voor deze foto. © Marco De Swart Fotografie

In het najaar van 2012 werden in totaal zeven kunstwerken gestolen uit de Kunsthal. De daders waren Roemenen die de schilderijen meenamen naar hun land. De doeken zijn nooit teruggevonden. Een deel is verbrand.