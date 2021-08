Voor de aarde in elkaar stort, gaan wij eerst moreel failliet

Video Klimaatpa­nel VN: Klimaatver­an­de­ring extreem snel, de mens is ‘onmisken­baar’ de oorzaak

16:30 In zeker tweeduizend jaar tijd is het klimaat niet in zo’n rap tempo veranderd. De oorzaak is volgens de onderzoekers van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, ‘onmiskenbaar’ de mens. Alleen drastische maatregelen, zoals een forse beperking van de uitstoot van broeikasgassen, kunnen voorkomen dat we te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. ‘Code rood voor de mensheid’, schrijft de VN.