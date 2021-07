Voor de derde keer onzekerheid troef: Hoe ziet onze bruiloft eruit?

Boem. De knoop doorgehakt. Het kwam ineens bij me op tijdens Lowlands 2019. Ik ga mijn vriendin ten huwelijk vragen. Ik was altijd al van plan te trouwen, maar er was iedere keer wel een reden ‘de vraag’ niet te stellen. Het kost een paar centen. En terwijl ik was teruggekeerd naar het Zeeuws-Vlaamse land, woonde zij in Maastricht, Eindhoven en Zwolle. Maar augustus 2019, toen we al ruim elf jaar samen waren, besloot ik in een oprisping dat de tijd rijp was.