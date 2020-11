Voor de studenten van nu is de mooiste tijd van hun leven, de saaiste tijd van hun leven

Weekcij­fers RIVM tonen stagnatie: ‘Geen goede start voor de wintermaan­den die nog komen’

18:16 Het coronavirus zit op een plateau met wekelijks nog altijd een ‘ernstig’ aantal nieuwe besmettingen. De feestdagen in iets-grotere-kring komen in gevaar. ,,En we moeten goed naar de scholieren kijken.”