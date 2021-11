Voor het eerst groene vinkjes checken? Tips van een kroegbaas: ‘Ga niet opeens breed staan’

herseninfarct Na noodkreet kan Eliza haar moeder weer bellen op het enige nummer dat ze nog kan onthouden

Eliza (31) kan sinds een beroerte nog maar één telefoonnummer onthouden. Het nummer dat haar moeder dertien jaar geleden had. Na een noodkreet in de regionale krant PZC schoot KPN te hulp. Het oude nummer is weer terug.

