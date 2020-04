Voor het eerst minder oversterfte: nog wel 1200 sterfgevallen méér dan verwacht

UpdateVoor het eerst sinds de coronauitbraak is de sterfte gedaald. Ook in verpleeghuizen is de oversterfte voor het eerst afgenomen. Waar vorige week en de week daarvoor ongeveer tweeduizend sterfgevallen meer werden gemeld dan verwacht, is het aantal overledenen vorige week ongeveer 1200 hoger dan verwacht. Ondanks die daling is de sterfte volgens het Centraal Bureau voor Statistiek ‘nog steeds duidelijk hoger dan verwacht’.

In de week van 13 april tot en met 19 april 2020 (week 16) zijn 4313 sterfgevallen gemeld, blijkt uit de nieuwe CBS-cijfers. Dat is minder dan in week 15 toen 4937 mensen overleden. De piek lag nog een week eerder, in de week van 30 maart tot en met 5 april (week 14), toen waren er 5068 sterfgevallen te betreuren.

Of daarmee het gevaar van het coronavirus geweken is, luidt de vraag aan CBS-socioloog Tanja Traag. ,,Dat kun je op basis van deze cijfers echt niet zeggen. Als ik beluister wat premier Mark Rutte en Jaap van Dissel zeggen is dat: áls we ons aan de maatregelen houden, hopen we dat er geen tweede piek komt, maar de tijd moet dat leren.’’

De CBS-socioloog benadrukt dat de sterfte nog altijd veel hoger is, dan je zou verwachten. ,,De sterfte in week zestien valt dus bijna 40 procent hoger uit dan in de eerste tien weken van 2020’’, licht Traag toe. ,,Normaal zou je in deze periode een daling van de wekelijkse sterfte zien, omdat de winter is afgelopen.’’

De temperatuur heeft daar een belangrijke impact op. ,,Bij rond de zestien graden - wat het nu ongeveer is - heb je normaal juist de laagste sterfte van het jaar’’, verklaart Traag. In de afgelopen drie jaren overleden er ongeveer 2850 mensen in de zestiende week van het jaar.

Daling

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateert een daling in de sterftecijfers. RIVM-woordvoerder Loes Hartman: ,,Je ziet inderdaad dat die oversterfte daalt. Dat strookt ook met de dalende sterftecijfers van het aantal gemelde Covid-19-patiënten.’’ De sterftecijfers van het CBS vallen nog altijd een stuk hoger uit dan de dodenaantallen die het RIVM dagelijks meldt. In diezelfde periode (week 16, van 13 tot en met 19 april) bleef het aantal door het RIVM gemelde sterfgevallen steken op 794. Het grote verschil wordt veroorzaakt door een gebrek aan tests op het nieuwe coronavirus. Het RIVM meldt alleen de mensen die positief getest zijn.

Verpleeghuizen

Ook de oversterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in de week van 13 april tot en met 19 april voor het eerst in een aantal weken afgenomen. Toch is het volgens de CBS-socioloog zeker nog geen reden tot juichen. ,,Het aantal overledenen is nog altijd bijna twee keer hoger dan je zou verwachten, vergeleken met de eerste tien weken van 2020.’’ De sterfte onder mensen die in overige zorginstellingen wonen, zoals de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, jeugd- en gehandicaptenzorg, is in deze periode ook verdubbeld, maar daalt inmiddels ook (van 199 naar 106). ,,Dit zijn relatief kleine aantallen, dus die cijfers kunnen wat meer schommelen’’, aldus Traag.

1500 bewoners overleden

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 759 mensen per week in verpleeg- en verzorgingshuizen. In week 16 overleden daar naar schatting 1500 bewoners. ,,Wat je ziet is dat de sterfte in verpleeghuizen later optreedt, dan in gewone huishoudens’’, legt Traag uit. ,,Dat kun je mogelijk verklaren doordat mensen het virus bijvoorbeeld meenamen toen ze terugkwamen van wintersport en later in de tijd bij hun ouders op bezoek gingen, waardoor die ook besmet werden.’’ Vermoedelijk zijn opa en oma zelf niet meer gaan skiën.

Vooral oma's

In de afgelopen weken was de sterfte onder mannen hoger dan onder vrouwen. ,,Maar vanaf week 14 werden de verschillen kleiner’’, legt Traag uit. Dat komt vrijwel zeker doordat in verpleeg- en verzorgingshuizen veel meer vrouwen wonen. Traag: ,,Omdat het aandeel sterfgevallen in verpleeg- en verzorgingshuizen zo hoog ligt is het relatieve risico voor vrouwen groter geworden. Het fascinerende is dat mannen bij dit soort epidemieën vaak kwetsbaarder zijn, maar wat je nu ziet is dat vrouwen er in zorg- en verpleeghuizen veel meer aan worden blootgesteld. Als er meer vrouwen in die instellingen wonen, raakt het virus meer vrouwen.’’

Géén afname in Zuid-Holland

In de meeste provincies neemt in week 16 het aantal sterfgevallen in verpleeg- en verzorgingshuizen af. Maar in de provincie Zuid-Holland is nog geen daling te zien. Traag: ,,De hogere sterfte in Zuid-Holland volgde ook na Brabant en Limburg, dus mogelijk zie je in verpleeghuizen volgende week ook daar de sterfte verder afnemen.’’ In week 15 lieten provincies in West- en Oost-Nederland nog een stijgende sterfte zien. In verpleeg- en verzorgingshuizen in Noord-Nederland was het aantal overleden bewoners niet of nauwelijks verhoogd.

In die regio ligt onder meer het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet op het verzoek van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge onderzoek naar het hoge aantal sterfgevallen in dat verpleeghuis. Conforte, de brancheorganisatie van negen verschillende instellingen voor ouderenzorg meldde ook al dat er bijna honderd bewoners van verpleeghuizen zijn overleden in Rotterdam.

65-plussers

De sterfte was volgens het RIVM ‘licht verhoogd’ in de leeftijdsgroep 55-64 jaar. In de twee leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder was de sterfte volgens het instituut ‘sterk verhoogd’. In bijna alle regio's is de sterfte inmiddels ‘sterk verhoogd’. Dit geldt alleen niet voor de regio's Groningen, Friesland en Drenthe.

Sterftepiek