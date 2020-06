Voor het eerst nul doden door coronavirus: ‘Prachtig, laten we dat zo houden’

Het aantal mensen van wie de afgelopen 24 uur in Nederland is gemeld dat ze aan corona zijn overleden, is voor het eerst sinds de fatale uitbraak van het virus uitgekomen op nul . Volgens viroloog Marion Koopmans is dit absoluut een mijlpaal.

,,Prachtig. Laten we dat zo houden", aldus Koopmans. Maar toch tempert ze de hoop van velen dat daarmee de nog altijd strikte coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden. ,,Het is nog pril. Er is afgelopen weken al veel versoepeld en er volgen nog een paar spannende momenten.” Zo kunnen sportscholen, sauna’s, (sport)kantines en casino’s op 1 juli open. ,,Stap voor stap moeten we bekijken wat de effecten daarvan zijn voordat we nog meer gaan versoepelen.’’

Het aantal overleden coronapatiënten is volgens Koopmans ook niet het belangrijkste cijfer om aan te geven hoe het virus zich ontwikkelt. Het aantal nieuwe besmettingen vertelt haar meer. Dat schommelt nog steeds tussen de honderd en tweehonderd besmettingen per dag. ,,Ik verwacht nu ook meer milde patiënten te zien, omdat we meer zijn gaan testen. Als het aantal besmettingen dan evengoed naar beneden gaat, zou dat betekenen dat we het steeds meer onder controle hebben.''

Tweede coronagolf

Volgens Koopmans zouden we dan in een fase kunnen komen waarmee er met contactonderzoek lokale uitbraken vroegtijdig in kaart kunnen worden gebracht. Door mogelijk besmette mensen twee weken in quarantaine te houden, zou daarmee een eventuele tweede coronagolf kunnen worden voorkomen. Alles staat of valt volgens de viroloog hoe goed het maatregelenpakket werkt. Als mensen met klachten echt thuis blijven en zich snel laten testen, is er een kans dat er meer versoepelingen mogelijk zijn.

Maar er is een grens. Zolang er geen vaccin is of groepsimmuniteit verwacht het RIVM niet dat we terug kunnen keren naar het leven zoals dat voor de pandemie was. Zelfs niet als het bronnen- en contactonderzoek optimaal is en op grote schaal kan worden toegepast, bijvoorbeeld met hulp van een app. Koopmans is het daar helemaal mee eens. Ook zij verwacht niet dat we de basismaatregelen op korte termijn volledig kunnen laten varen.