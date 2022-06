Voor honden gevaarlijke grasaar vroeg en veel aanwezig: ‘Ze steken de neus in het gras en snuiven ’m op’

Grasaren groeien op veel plekken, bijvoorbeeld in de berm of het plantsoen in de buurt. En die bermen worden door gemeenten minder vaak of minder kort gemaaid, waardoor ze veelvuldiger voorkomen dan vroeger.



Grasaren zijn scherp en groeien aan uiteinden van hoge grassoorten. Ze bestaan uit zaden en een soort weerhaakjes. Deze kunnen afbreken als een hond (of kat) in het gras speelt. Meestal blijft zo’n aar gewoon in de vacht hangen. Maar ze kunnen ook op minder fijne plekken terechtkomen: in de neus, oren, ogen of tussen de tenen. Dan kunnen ze steeds dieper in de huid kruipen, vandaar de bijnaam ‘kruiper’. Let daarom goed op, waarschuwt Meldpunt 144, ook wel bekend als de Dierenpolitie.