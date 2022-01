Vooral kleine binnensportverenigingen verliezen leden door corona

CORONAVIRUS LIVE | Nieuw dagrecord met 36.308 positieve tests, demonstra­tie in Amsterdam ‘vreedzaam verlopen’

Duizenden demonstranten waren vanmiddag op de been in Amsterdam. Zij demonstreerden tegen het coronabeleid en liepen samen een mars door de binnenstad. Verder meldde het RIVM een nieuw ‘dagrecord’ met 36.308 positieve tests en daalde het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw licht. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

17:50