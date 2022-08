Voorlopig laatste tropische dag, maar hittegolf nog niet voorbij

Goed nieuws voor wie naar verkoeling snakt: buien komen onze kant op. Vandaag is nog even doorbijten, maar daarna wordt het langzaamaan koeler in Nederland. Al is na morgen de hittegolf nog niet op zijn einde.

Het wordt vandaag voorlopig voor de laatste keer tropisch warm in Nederland, overal stijgt het kwik boven de 30 graden uit. Met 34 graden wordt het in het zuiden van het land het warmst. Door een hogere luchtvochtigheid kan het vanmiddag zelfs wat broeierig aanvoelen.

Gisteren werd een landelijke hittegolf om 10.00 uur een feit. In De Bilt werd een tempratuur van 25 graden gemeten. Veel mensen zochten al vroeg verkoeling aan het strand, wat voor drukte op de wegen zorgde. Er stonden files op de wegen naar Scheveningen, Zandvoort en de Zeeuwse kust.

Voordat we van een hittegolf mogen spreken, moet het weer aan twee voorwaarden voldoen. Er moet vijf dagen achter elkaar een maximumtemperatuur zijn van 25 graden of meer. De andere voorwaarde is dat op drie dagen binnen deze reeks de temperatuur hoger of gelijk aan 30 graden moet zijn. De laatste landelijke hittegolf dateerde van twee jaar geleden. Die duurde toen van 5 tot en met 17 augustus.

Hittegolf

Wie denkt dat het na vandaag gedaan is met de hittegolf, heeft het mis. Want hoewel de tropische dagen na vandaag achter ons liggen, staan nog twee warme dagen op ons te wachten. Maandag en dinsdag kan het in Nederland nog maximaal 29 graden worden, meldt Weerplaza. Op maandag wordt een enkele onweersbui verwacht, dinsdag blijft het overwegend droog.

Na dinsdag komt de verkoeling onze kant op. Buien doen op woensdag een poging om de warmte ons land uit te drijven. In het binnenland wordt het waarschijnlijk niet warmer dan 25 graden. Ook in De Bilt niet. ,,En dat betekent dat de landelijke hittegolf dan ten einde komt. Maar regionaal, zeker in het zuiden, kan de hittegolf nog wel doorzetten’’, let Wilfred Janssen van Weerplaza uit. Mogelijk wordt het daar komende dagen nog 25 graden of warmer.

Buien

Donderdag en vrijdag zullen er waarschijnlijk ook buien vallen. Maar hoe zwaar die van karakter zijn, kan Janssen niet zetten. ,,Dat is nog ontzettend onzeker. Her en der lees ik dat er zware onweersbuien naar ons land komen. Maar ik denk dat 95 procent van de mensen aan het eind van de week denkt: ‘ik heb geen onweersbui gezien’. Dat komt omdat ze waarschijnlijk ontzettend lokaal van karakter zijn. Het onweer kan het ene dorp wel aandoen en het andere niet.’’

De buien lijken een verademing voor de droge grond die het land al een tijd zorgen baart, maar dat is helaas niet het geval. De droge bodem is nu namelijk nog te hard om het water goed op te nemen. Daarnaast wordt het water slecht afgevoerd, wat plaatselijk voor overlast kan zorgen.

Volgend weekend

Na regen komt zonneschijn. Volgend weekend wordt het droog. Hoe warm het wordt is volgens Janssen nog ontzettend onzeker. Waarschijnlijk zullen de temperaturen tussen de 20 en 25 graden liggen. ,,Al kan daar zo nog een paar graden bij komen als de wind vanuit het zuiden komt.’’ Is dat niet het geval, dan wordt het echt bibberen op de Waddeneilanden. Na al die zomerse dagen kan het daar volgend weekend in het ergste geval 18 of 19 graden worden.