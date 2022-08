Voormalig burgemeester en oud-minister Bram Peper (82) overleden

Peper is 82 jaar geworden. Hij woonde in Rotterdam en overleed zaterdagmiddag na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn naasten. PvdA’er Peper was van 1982 tot 1998 burgemeester van Rotterdam. Daarna werd hij minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok.

Peper werd in 1940 geboren als zoon van een metaalbewerker. Zijn vader was communist. Peper volgde de HBS-B en was van zijn zeventiende tot zijn drieëntwintigste op semi-professioneel niveau voetballer. Hij werd enkele keren geselecteerd voor het Nederlands amateurelftal. Hij studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij als hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, tevens was hij adviseur van de toenmalige burgemeester van die stad, André van der Louw.

In voetsporen Van der Louw

In 1982 trad Peper op 42-jarige leeftijd in de voetsporen van Van der Louw en werd hij geïnstalleerd als burgemeester van zijn favoriete stad. Bij zijn afscheid werd in 1998 aan Peper de Van Oldenbarneveltpenning toegekend; dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad Rotterdam. Peper heeft de penning in 2001 teruggestuurd. In oktober 2003 maakte Peper bekend in 2006 als gekozen burgemeester in Rotterdam te willen terugkeren. Aangezien het voorstel om voortaan met gekozen burgemeesters te werken is afgewezen, is van dit plan niets terechtgekomen.

Vanaf 3 augustus 1998 was Peper minister van Binnenlandse Zaken van het kabinet-Kok II. Vanaf september 1999 verschenen in de media echter diverse berichten over Pepers declaraties uit zijn burgemeestersperiode die niet correct zouden zijn geweest, een geheim burgemeesterspotje waaruit onterechte betalingen zouden zijn verricht, privégebruik van het schip de Nieuwe Maze, en horkerig gedrag tegenover personeel. Het werd duidelijk dat Peper in zijn laatste jaren als burgemeester weinig vrienden had gemaakt op het stadhuis in Rotterdam.

Op 13 maart 2000 trad Peper af als minister, volgens eigen zeggen om het openbaar bestuur niet te belasten en om zich beter tegen de aantijgingen te kunnen verweren.Op 15 maart 2000 maakte Peper zijn declaraties openbaar via internet. Op 17 maart verschijnt het rapport van de Rotterdamse Commissie tot Onderzoek van de Rekening, waarin wordt gesteld dat Peper niet juist heeft gedeclareerd. Dit rapport is aanleiding tot een twee jaar durende juridisch strijd die uiteindelijk in het voordeel van Peper wordt beslecht.

Reactie Aboutaleb

Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was Peper in zijn tijd een groot bestuurder en denker. ,,Zijn opvattingen over de sociale vernieuwing en de ontwikkeling van de Kop van Zuid inclusief de bouw van de Erasmusbrug waren vooruitstrevend en hebben enorm bijgedragen aan de huidige kwaliteit van de stad. Hij heeft de laatste jaren helaas ook geleden onder een mindere gezondheid. En toch verscheen hij regelmatig op allerlei stedelijk activiteiten om zijn belangstelling te tonen.’’ Aboutaleb en het rest van het Rotterdamse gemeentebestuur laten weten het overlijden als een ‘zwaar verlies voor de stad te ervaren’.

Reactie PvdA

De PvdA rouwt om het overlijden van oud-burgemeester en oud-minister Bram Peper die jarenlang politiek actief was voor de sociaaldemocratische partij. ,,We gaan zijn scherpe blik en enorme betrokkenheid missen”, meldt de PvdA op Twitter. ,,Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.”

Partijleider Attje Kuiken spreekt van een ‘zeer verdrietig bericht.’ Peper ‘stond aan de basis van het Rotterdam zoals we het nu kennen en zal door ons en veel Rotterdammers en Nederlanders worden gemist’, schrijft ze. ‘Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden.’

Ook partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent staat zaterdagavond stil bij het overlijden van Peper. ‘Tijdens mijn laatste bezoek aan hem stond zijn deur wagenwijd open. Hij sprak bezorgd over de afbraak van de overheid en pleitte juist voor een sterke staat.’ Sent noemt de voormalig burgemeester ‘opmerkzaam, slim en betrokken. We gaan je missen, Bram.’

