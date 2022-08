Voormalig eigenaar camping Fort Oranje Cees Engel overleden

Cees Engel, voormalig eigenaar van de omstreden camping Fort Oranje in Rijsbergen, is overleden. Dat meldt Jeroen Pols, de voormalig juridisch adviseur van Engel. Het is niet bekend waar Engel aan is overleden.

In de afgelopen jaren voerde Pols veel processen met Cees’ zoon Willem Engel en diens beweging Viruswaarheid. ,,Na tientallen jaren strijden tegen een rancuneuze overheid is Cees Engel overleden. Een bijzonder mens die stond voor rechtvaardigheid en een wetenschapper in hart en nieren. De strijd om Fort Oranje gaat door”, schrijft Pols op Twitter.

Camping gesloten

De voormalige camping Fort Oranje werd in 2017 gesloten, waarbij eigenaar Cees den Engel van zijn 26 hectare grote campingterrein is gezet. De gemeente Zundert nam daarna het beheer over. Reden was de jarenlange overlast van de camping in de omgeving en de slechte omstandigheden waarin veel bewoners leefden.

Engel kocht de camping in maart 2002. Daarna liepen de meldingen over onrust en criminaliteit op de camping snel op. Er stonden onder meer brandgevaarlijke caravans en er werden hennepkwekerijen aangetroffen.

Na de sluiting door de gemeente Zundert in 2017 is de camping binnen een jaar ontruimd. Honderden (sta)caravans werden weggetakeld, voor een klein deel van de bewoners werd elders onderdak geregeld. De rest moest zelf een andere woonplek zoeken.

Aanvechting sluiting

Engel heeft de sluiting aangevochten. Hij vond dat Zundert misbruik had gemaakt van de bevoegdheden en dat het vooropgezette doel was om de camping van hem af te pakken, maar de bestuursrechter oordeelde vorig jaar dat de gemeente de camping terecht had gesloten.

