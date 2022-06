Voormalig ‘verslavingsgoeroe’ Keith Bakker: ‘Ik ben geen roofdier’

Voormalig ‘verslavingsgoeroe’ Keith Bakker heeft woensdag bij de start van het hoger beroep in zijn strafzaak herhaald dat hij nooit seks heeft gehad met een minderjarig meisje dat hij hielp met een eetstoornis. Ook verzet hij zich ‘tegen de insinuatie dat ik als een of ander roofdier bezig was haar in te palmen’. Dat beeld is ,,helemaal onjuist”, zei hij voor het gerechtshof in Amsterdam.