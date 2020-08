Voormalig VVD-minister Atzo Nicolaï (60) overleden

Voormalig VVD-minister en DSM-bestuurder Atzo Nicolaï (60) is deze week overleden. Eerder deze maand had hij per direct zijn functie als voorzitter van Rotterdamse havenorganisatie Deltalinqs neergelegd vanwege onbehandelbare kanker.

VVV-fractieleider Klaas Dijkhoff heeft bedroefd gereageerd op het nieuws. ,,Atzo was de eerste op wie ik stemde toen ik bij Kamerverkiezingen mocht stemmen’’, zegt hij. ,,Hij combineerde ontspannenheid met kennis van zaken en was een liberaal uit overtuiging. Een mooi mens die z’n eigen koers vaarde en veel te jong afscheid heeft moeten nemen van zijn geliefden.”



Het VVD-partijbestuur is ‘verdrietig en verslagen door het veel te vroege overlijden’. ,,De VVD is hem enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor onze partij. We wensen zijn echtgenote, familie en dierbaren sterkte toe de komende periode.”

BSN en DigiD

De in Delft geboren Nicolaï, die in Rotterdam en Amsterdam staats- en bestuursrecht en politicologie studeerde, had namens de VVD zitting in twee kabinetten-Balkenende. Van 2002 tot 2006 was hij staatssecretaris voor Europese Zaken (op het ministerie voor Buitenlandse Zaken) in het kabinet-Balkenende II.

Als staatssecretaris was Nicolaï onder andere betrokken bij het referendum over de Europese Grondwet. Van 2006 tot 2007 was hij in het kabinet-Balkenende III minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Hij volgde D66’er Alexander Pechtold op, die bij de val van Balkenende II was afgetreden.

Op grond van een onderzoek door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) keurde Nicolaï het gebruik van de stemcomputer af. Bovendien werden tijdens zijn ministerschap het Burgerservicenummer (BSN) en DigiD ingevoerd.

Chemelot-Campus

Van juni 2011 tot juni 2019 was Nicolaï president van de Nederlandse tak van DSM. Daar was hij onder andere medeverantwoordelijk voor de oprichting van de Chemelot-Campus en de Biotech Campus.

Volgens de huidige directie van het concern heeft Nicolaï ‘bijgedragen aan de duurzaamheidsambities van DSM in Nederland’ en ‘DSM’s innovatieve infrastructuur in Nederland versterkt’. Halverwege 2019 werd hij opgevolgd door oud-minister van Volksgezondheid Edith Schippers.

Nicolaï legde vanwege zijn gezondheidsproblemen begin deze maand zijn functie neer als voorzitter van havenondernemersorganisatie Deltalinqs. Hij stopte toen eveneens als voorzitter van promotieorganisatie Rotterdam Port Promotion Council (RPPC).