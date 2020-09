Voorrang leraren in teststraat en dag na de test al uitslag

Gelderse politie tast in het duister over zendmast­brand: ‘Sporen verdwijnen bij een brand’

14 september De politie heeft vooralsnog geen enkel idee wie er verantwoordelijk is voor de brand die in de nacht van maandag op dinsdag een zendmast in Rijswijk (gemeente Buren) zwaar beschadigde. Door het vuur zijn eventuele sporen zo goed als weggevaagd en camerabeelden uit de buurt zijn er ook niet.