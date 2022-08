Voorterrein azc Ter Apel aangewezen als veiligheidsrisicogebied

Het voorterrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers bij Ter Apel wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied, meldt de gemeente Westerwolde, waartoe Ter Apel behoort. De bedoeling ervan is dat de politie meer ruimte krijgt om haar werk te doen, zoals het preventief fouilleren van mensen en verscherpt cameratoezicht te houden. Het is al vele maanden overvol bij het centrum.

De maatregel wordt genomen in samenspraak met het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsregio. De bedoeling ervan is dat met name kwetsbare vrouwen en kinderen, maar ook personeel dat werkzaam is op het terrein beschermd worden. De laatste weken is het erg druk bij de poort van het aanmeldcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag moesten er driehonderd mensen buiten slapen, dat was niet de eerste keer maar wel het hoogste aantal buitenslapers tot nu toe.

De Veiligheidsregio Groningen heeft meermaals een bijstandsverzoek gedaan, maar de opvang van asielzoekers in andere delen van het land biedt geen soelaas. De situatie bij het aanmeldcentrum is de laatste tijd eerder verslechterd dan verbeterd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Dat het Rode Kruis onlangs een humanitair servicepunt in het aanmeldcentrum sloot wegens uitgebroken vechtpartijen noemt hij ‘een veeg teken’.

‘Onwenselijke situatie’

,,Door de landelijke asiel- en opvangcrisis is aanhoudend sprake van een onwenselijke situatie bij het aanmeldcentrum”, aldus de gemeente in een verklaring. ,,De sociale veiligheid is voortdurend in het geding voor zowel kwetsbare groepen op de vlucht als voor medewerkers van onder meer COA, IND, Rode Kruis en beveiliging. Ook zijn er aanhoudend zorgen over brandveiligheid en hygiëne.”

De gemeente doet ‘nogmaals een dringend beroep op Rijk, provincies en gemeenten om de druk op Ter Apel structureel te verlichten, zodat de asielprocedure op een zorgvuldige en ordentelijke wijze kan plaatsvinden met inachtneming van de belangen van de asielzoekers en de inwoners van Ter Apel’.

Jaap Velema, burgemeester van Ter Apel © VINCENT JANNINK

De burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, licht het besluit later vandaag toe. Onlangs sprak hij op deze site zijn onvrede uit over het falende Nederlandse asielbeleid en het gebrek aan solidariteit van sommige andere gemeenten in Nederland, die geen helpende hand uitsteken. ,,Door alles wat er gebeurt, kijkt onze regio wel verbaasd naar de rest van het land. Wij doen wat we moeten doen, maar een belangrijk deel van Nederland laat het afweten.”

Chaotisch

De asielzoekers die overdag voor het aanmeldcentrum in Ter Apel staan, wachten in veel gevallen op de eerste of een volgende stap in hun asielprocedure. Door personeelstekorten en een gebrek aan doorstroming in de asielketen is de procedure nu erg chaotisch. De bedoeling is dat de asielzoekers die niet in een regulier opvangcentrum terecht kunnen de nacht doorbrengen in een crisisnoodopvang, maar niet alle asielzoekers willen dat. Ze zijn bang dat ze niet aan de beurt komen als ze ergens anders dan in Ter Apel slapen.

Asielzoekers slapen voor het opvangcentrum in Ter Apel. © Andre Weima