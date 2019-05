Voortvluchtige Limburgse moordenaar (71) opgepakt in Spanje

De zeventiger was op 6 mei door de Belgische rechtbank bij verstek veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven (64) in het Belgische Vucht. Hij schoot haar tien jaar geleden dood in haar auto in de garagebox achter haar huis. De man werd bij verstek veroordeeld en was al twee jaar op de vlucht voor de politie.

B. schoot zijn ex-vrouw in december 2009 dood omdat hij het er niet mee eens was dat bij de echtscheiding de spullen van het stel gelijk verdeeld zouden worden. De voormalige kleuterjuf werd met vijf kogels vermoord. De jury oordeelde tijdens de rechtszaak dat dit met voorbedachten rade is gebeurd.

Meest gezochte crimineel