Voortvluchtige No Surrender-baas aangehouden in Duitsland

Vanmiddag pakte de Duitse politie hem op in Frankfurt. ,,De politie in de Duitse stad kwam hem op het spoor door nauwe samenwerking met de Nederlandse politie'', aldus het Landelijk Parket. Dat zegt dat Duitsland Denis binnenkort over zal dragen aan de Nederlandse justitie. Denis zal zijn overlevering aanvechten, liet hij de Bond van Wetsovertreders (BWO) vandaag telefonisch weten. Volgens de bond werd de Tilburger aangehouden in een hotel in de Duitse stad. ,,Hij heeft nog een mogelijkheid zijn straf van 3,5 jaar aan te vechten en zal dit ook doen.'' Denis was eerder in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling, maar de rechter bepaalde dat dit geen opschortende werking had voor de opgelegde straf.

Drugs

Op 4 januari veroordeelde de rechtbank in Den Bosch Denis tot 3,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechters zagen voldoende bewijs dat de Tilburger deel uitmaakte van een criminele organisatie die drugs maakte en verhandelde. In totaal vijf verdachten werden in verband gebracht met drugslabs in Rotterdam, Moergestel en het Belgische Oud-Turnhout. De captain gaf instructies en regelde materiaal en personeel, oordeelde de rechtbank.



Denis was er niet bij toen de rechters het vonnis over hem velden. En ook naderhand meldde hij zich niet op het politiebureau. Sindsdien was de Nederlandse politie op zoek naar Denis. In januari lieten familie en andere leden van de No Surrender weten dat zij geen idee hadden waar hij was.