Voorzitter Twents ziekenhuis: prins Claus was niet onder behandeling bij Jansen Steur

Jansen Steur was jarenlang verbonden aan het MST. Tegen hem werden verschillende rechtszaken gevoerd voor het stellen van verkeerde diagnoses, maar uiteindelijk werd hij in 2016 in hoger beroep vrijgesproken. Volgens Van Vught bleef de kwestie het MST altijd achtervolgen. In het eerder vandaag gepubliceerde interview noemt hij dat droevig en stelt hij dat de arts "nota bene de behandelend geneesheer was van prins Claus”.