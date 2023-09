Voorzitter waakhond: KNVB houdt verwerpelijk verdienmodel cybercriminelen in stand

Julia’s dochter werd geboren met trisomie 18: ‘In Nederland is dat een doodvonnis, in Amerika niet’

Toen Julia de Looff (30) uit het Zeeuwse Bruinisse in oktober 2017 beviel van dochter Danie, wist ze al: er is iets aan de hand. Tien dagen later kregen haar ouders te horen dat hun kindje trisomie 18 had. Een doodvonnis. Maar Danie leeft, lacht en leert nog - vijf jaar later.