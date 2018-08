Vrachtschip dreigt te zinken in de Waal

Juul speelt voor kinderen met kanker, maar wordt bekogeld met eieren

10:09 Accordeonspeler Juul Bouman is gisterochtend bekogeld met eieren terwijl hij aan het spelen was in het centrum van Etten-Leur. Hij zamelde op dat moment geld in voor kinderen met kanker. Bouman is zo kwaad dat hij er de brui aan geeft. Alweer. ,,Heel veel klagers vergeten dat ik het allemaal voor de kinderen doe."